Sağanak yağış tarım ürünlerinde 30 milyon lira zarara yol açtı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün akşam etkili yoğun sağanak yağış, tarım ürünlerinde 30 milyon lira zarara neden oldu.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde dün akşam etkili yoğun sağanak yağış, tarım ürünlerinde 30 milyon lira zarara neden oldu.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, zarar gören tarlalarda incelemede bulundu.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Çarşamba günü akşam üzeri başlayıp gece yarısına kadar devam eden sağanak yağış ve aralıklarla devam eden dolu yağışı Maden, Dipsizgöl, Ortaköy, Hamamlı ve Deydinler Mahallelerimizde elma ve armut bahçelerinde zarara sebep oldu. Sabah saatlerimizden itibaren çiftçilerimizle birlikte hasar meydana gelen bahçelerimizi gezdik. Yaklaşık 3 bin dekar alanda zarar meydana geldi. Şu anda 30 milyon TL ye yakın bir zarar söz konusu. Burada bizim talebimiz sigortalı bahçelere gelen eksperlerin raporlarını adaletli ve Allah için tutmalarını rica ediyoruz. Zarar gören bahçelerimizin önemli bir kısmı sigortasız. Bundan dolayı üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankalarına olan borçlarının ertelenmesi talep ediyoruz"
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0