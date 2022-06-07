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Sağanak yağış sonrası araçlar sular altında kaldı

Ankara’da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.

Çevre 07.06.2022, 18:53
Sağanak yağış sonrası araçlar sular altında kaldı

Ankara’da etkili olan sağanak yağış Keçiören ilçesinde de kendisini gösterdi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çok sayıda binayı su basarken yanı görüntüler Keçiören’de de yaşandı. Keçiören’de caddeleri su basarken bir çok ev su baskını ile karşılaştı. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

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