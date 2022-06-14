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Sağanak yağış mahalle yolunu kapattı, tarım alanlarına hasar verdi

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapanırken tarım alanları da zarar gördü.

Çevre 14.06.2022, 16:33
Sağanak yağış mahalle yolunu kapattı, tarım alanlarına hasar verdi

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir mahalle yolu ulaşıma kapanırken tarım alanları da zarar gördü.

Oltu ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi’nde gün içinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmurun etkisiyle yüksek kesimden sel ile gelen taşlar, mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Öte yandan şiddetli yağış ekili alanlara da hasar verdi.

Ulaşıma kapanan mahalle yolu ekiplerin temizlik çalışmaları sonrası yeniden açıldı.

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