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Sağanak yağış Ezine’de hayatı olumsuz etkiledi
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Çevre 24.08.2022, 17:03
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Marmara, Ege ve Trakya bölgelerinde birkaç gündür belli aralıklarla süren yağmurdan birçok bölge etkilendi. Ezine’de bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmurda, sanayi sitesindeki bazı bölgeler sular altında kaldı. Şehir merkezinde araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmurun etkisiyle bazı ağaçlar da zarar gördü. Ezine Belediyesi ekipleri, bölgede bir yandan temizlik çalışmaları yaparken bir yandan da mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.
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