Sağanak yağış denizin rengini değiştirdi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte deniz kahverengiye büründü. Bir saat boyunca etkili olan yağış sebebiyle kimi ağaçlar fazla dayanamayıp kırıldı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Denize karışan yağmur suları, denizin mavi görüntüsünü kahverengiye çevirdi. Yoğun yağışa daha fazla dayanamayan ağaçların gövdeleri ise kırıldı. Belediye ekipleri, ağaçları ve sel sularıyla birlikte gelen taşları kaldırmak için çalışmalarına devam diyor.