Sağanak sonrası İçmeler sahili ağaç parçalarıyla doldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 3 saat etkili olan sağanak yağış sonrası hayat normale dönerken, İçmeler sahilinin ağaç parçaları ve deniz kabuklarıyla dolduğu görüldü.

Aniden bastıran sağanak yağışın sona ermesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri taşın sonrası dağlardan gelen çamurlu yollarda temizlik çalışması başlattı. Ekipler özellikle İçmeler Mahallesi-Turunç yol ayrımında dağlardan İçmeler merkeze akan ve yollarda ulaşımı aksatan çamurlu su Büyükşehir ve Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Dağlardan kent merkezine inen çamurlu su İçmeler sahilinden denize dökülürken, yağmur suyu ile birlikte gelen ağaç ve ağaç kabukları sahilde birikti. Sahile vuran dev çamurlu dalgalar ile birlikte deniz kabukları da sahile vurdu. Vatandaşlar dalgalar ile sahile vuran deniz kabuklarını topladı.

Deniz kabuklarını toplayan vatandaşlar, “Deniz kabukları toplamak için sahile indim. Her yağmur sonrası yanlış odunlar buraya geliyor belediye çalışsa da yetiştiremiyor” dedi.