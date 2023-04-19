Sadakatin simgesi olan ‘angut kuşları’ üreme alanlarına döndü

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’nün izleme listesinde olan ve ölen eşine sadık kalarak hayatının sonuna kadar yas tutmaları ile efsaneleşen angut kuşları, üreme bölgelerine döndü.

Dünya genelinde tek eşlilik özelliği bulunan ender kuş türlerinden biri olan angut kuşu, Göksun ilçesinde kısa bir süre önce doğaseverlerce görüntülenmişti. Angutların bölgede yaşadığının tespit edilmesiyle birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri de kuşları takibe almıştı. DKMP ekiplerinin izlediği angut kuşları, Göksun ilçesindeki üreme alanlarına döndü. Gölet çevresinde çok sayıda angut kuşunun yer aldığı kameralarca tespit edildi.

"Angutun bir kuş türü olduğu pek bilinmiyor"

‘Angut’ kelimesi, Türkçede her ne kadar mecazi olarak farklı bir anlam içerse de angutun bir kuş türü olduğu pek bilinmiyor. Literatürdeki adı ‘angıt’ olsa da halk arasında angut şeklinde telaffuz edilen kuş, ördekgiller familyasına ait. Angut kuşunu diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği ise eşlerine olan sadakatleri. Angut kuşunun eşi öldüğü zaman yanına o anda başka bir yırtıcı hayvan gelse dahi gözlerini bir dakika bile eşinin ölüsünün üstünden ayırmadan o da ölene kadar onun başında bekliyor. Eşlerinin ardından ömür boyu yas tutan ve tekrar eş edinmedikleri için avlanmalarına izin verilmiyor.