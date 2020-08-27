Sadağı Kanyonu "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
BURSA'DA ORHANELİ VE BÜYÜKORHAN İLÇELERİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN SADAĞI KANYONU DOĞAL SİT ALANI, CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİYLE "KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN" OLARAK İLAN EDİLDİ.
Bursa’da Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.
Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve yaz günlerinde birçok Bursalının serinlemek için gittiği Sadağı Kanyonu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi. Konuya ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarında, "Bursa’nın Orhaneli ve Büyükorhan ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sadağı Kanyonu Doğal Sit Alanını koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. maddesi gereği karar verilmiştir" denildi.
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