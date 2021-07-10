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Sabotaj uygulanan su hattında çalışmalar tamamlandı

BİTLİS (İHA) –Bitlis’in Tatvan ilçesinde, sabotaj uygulanan su hattında başlatılan çalışmalar sona erdi.

Çevre 10.07.2021, 12:48
Sabotaj uygulanan su hattında çalışmalar tamamlandı
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BİTLİS (İHA) –Bitlis’in Tatvan ilçesinde, sabotaj uygulanan su hattında başlatılan çalışmalar sona erdi.

Tatvan’da şehir merkezine ait su ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Kırkbulak su deposu ana isale hattı, kimliği belirsiz kişiler tarafından demir çubuklarla delinmişti. Su hattında yapılan sabotaj hakkında soruşturma başlatan Tatvan Belediyesi, ana isale hattının onarımı için çalışma başlatmıştı.

Yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından su hattındaki arızayı giderdiklerini ifade eden Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, yapılan sabotaj sonucunda su hattının 7 yerden delindiğini ve bu durumun jandarmaya iletildiğini söyledi.
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