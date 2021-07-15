Rize’de şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde sabahın ilk ışıklarıyla enkaz alanı gün yüzüne çıktı.

Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini sular bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kaldı. Yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki enkaz alanı sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı.

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelen Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1’i olan 75 yaşındaki Hacere Mert’in censız bedeni enkaz altından çıkartılırken, eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan’ı ise arama çalışmaları AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından sürdürülürken, arama kurtarma çalışmalarına sahil güvenlik ekipleriyle birlikte helikopterlerinde dahil olacağı bildirildi.