Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Erzurum’u beyaza bürüdü

Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, merkezi bölgeleri beyaza bürüdü. Erzurumlular, gözlerini beyaz örtüye açtı.

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, Erzurum’un çeşitli bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Kent genelinde yağmaya devam eden kar, merkezi bölgeleri beyaza bürürken; Meteoroloji Erzurum 12’nci Bölge Müdürlüğü de vatandaşları bölge genelinde kar yağışı, gece-sabah buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.