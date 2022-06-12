banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Milliler, 4’te 4 yaptı
Milliler, 4’te 4 yaptı
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep

Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

Çevre 12.06.2022, 16:31
Rüzgar elektrik tellerini kopardı, akıma kapılan 3 inek telef oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde şiddetli rüzgarın kopardığı elektrik tellerinin üzerine düşmesi neticesinde meraya giden 3 inek, akıma kapılarak telef oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da şiddetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Eskibedil Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.G., hayvanlarını meraya götürdüğü esnada etkisini arttıran şiddetli rüzgarla bölgedeki elektrik kabloları 3 ineğin üzerine düştü. Kopan kablodan geçen akım ise hayvanların telef olmasına sebep olurken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu