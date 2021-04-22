Rusya’da kopan buzullar kıyıya vurdu

Rusya’da havaların ısınmasıyla birlikte nehirlerden kopan buz kütleleri sahile vurunca yürüyüş yapan insanlar büyük korku yaşadı.

Rusya’nın uzakdoğu bölgesindeki Amur Nehri’nde havaların ısınmasıyla birlikte buzullar çözülmeye başladı. Çözünen buzullar nehrin su seviyesinin yükselmesine neden olurken, kopan buz kütleleri kıyıya vurdu. Habarovsk şehrinden geçen Amur Nehri kıyılarında vatandaşlar yürüyüş yaptığı sırada dev buz kütleleri kıyıya vurdu. Baskı sonucu dev buz kütleleri trabzanları yıkarak yürüyüş yoluna ulaştı.

Habarovsk Bölge savcılığı ise yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmasıdını, yerel yönetimlere önlem alınması yönünde çağrıda bulunulduğu aktarıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Amur Nehrin’de buzulların çözülmesi nedeni ile su seviyesinin 2 buçuk ile 3 metre arasında yükseldiği ve sıcaklıkların mevsim normallerin üzerine çıkması sonucu buzulların kıyıya vurduğu ifade edildi. Bakanlık, buzulların oluşturduğu tehlike nedeniyle yürüyüş yollarında ek tedbirler alınacağını duyurdu.