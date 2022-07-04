Rusya ve Ukrayna’ya kayısı ihracatı

Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Antalya’nın Korkuteli ilçesinde son günlerde soğuk hava depolarında bekleyen kayısıda ihracat hareketliliği yaşanıyor.

Soğuk hava depolarında bekletilen kayısılar, işlendikten sonra Rusya ve Ukrayna’ya gönderiliyor. Kalitesine göre üreticilerden alınarak ihracat için bekletilen kayısı, günlük 3 ila 5 tır ile yola çıkıyor.

Korkutelili ihracatçı Osman Deviren, “Isparta’dan aldığımız ve Korkuteli ilçesinde yetişen kayısılardan son 10 gün içinde 25 tır ihraç ettik. Artık bundan sonra Korkuteli ve Isparta kayısısı, tüm dünya ülkelerinin sofrasında yer almaya devam edecek. Özellikle biz tüketicinin mutlaka bu yıl kayısıyı tatmayanların kayısıyı tatmasını tavsiye ediyoruz. Üründeki kalitenin yüksekliğinin en önemli sebebi iklim koşullarının bu yıl bizim arzu ettiğimiz şekilde cereyan etmesiydi. Kalite arttıkça kayısımız da hak ettiği değeri bulacaktır” dedi.