Rusya ile gemi trafiği yavaşladı, tırlar Samsun’da yığıldı

Karadeniz’deki olumsuz hava şartlarından dolayı Rusya ile gemi trafiğinin yavaşlaması, Samsun Limanı’nda işlerin kilitlenmesine yol açtı.

Rusya tarafındaki olumsuz hava şartları ve yaklaşan Noel tatili nedeniyle gemi trafiği yavaşladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen tırlar, Samsun Limanı’na girmek için sıraya girdi. Tırlar Samsunport önü ve Ankara-Samsun karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Liman sahası konteyner ile doldu. Şoförler günlerdir bekledikleri belirterek tuvalet ve yemek konularında sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Kimi tır şoförleri ise taşıdıkları narenciyelerin çürüdüğünü öne sürdü.

Tır şoförlerinin tepkileri

Tır şoförü Turan Çetin, “Ben sabahtan beri bekliyorum ama dünden beridir bekleyen arkadaşlarım var. Şu anda burada çift sıra şeklinde 5 kilometrelik kuyruk var. Ankara yolunda da tır sırası var. Kimse bir şey demiyor. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Şoför Selim Yıldız, “Gece 03.00’ten bu zamana kadar bekliyorum. Ne bilgi veren var ne de şunu şöyle yapalım diyen var. Bize hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar. Son 10 gündür böyle bir sıkıntı yaşıyoruz” diye konuştu.

Şoför Dindar Gümüş, “Ben bir haftadır buradayım. Limanda mal boşaltacak yer yok. Gemi geç geldiği için konteynerlar yığılmış durumda. 3 gündür sıra bekliyorum” şeklinde konuştu.

Recep Özcan, “3 gündür sırada bekliyorum. Limanın yoğunluğundan ve gemi gelmemesinden dolayı bizi bekletiyorlar. Kavak ilçesine kadar arkadaşlarımız konvoy şeklinde bekliyor. Liman giriş yok, tuvalet yok, yemek yemeye yer yok” ifadelerini kullandı.

Rusya’dan gemiler gelmiyor

Yetkililerden alınan bilgiye göre Rusya tarafında hava şartlarının olumsuz olduğu, bu nedenle gemilerin gelemediği, yığılmanın dışarıdan kaynaklandığı, bazı tırların Lojistik Merkezi’ne yönlendirildiği, buraya giriş yapanların gümrüklü sahaya giriş yapmış gibi kabul edildiği öğrenildi.