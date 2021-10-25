Ruhsatsız avcılıktan yakalanan teknenin mülkiyeti kamuya geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız avcılıktan yakalanan teknenin mülkiyeti kamuya geçirilerek, belediyeye bağışlandı.

Tekirdağ’da Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, ruhsatsız avcılık yapan balıkçı gemisine uygulanan idari yaptırım çerçevesinde mülkiyeti kamuya geçirildikten sonra Marmaraereğlisi Belediyesine bağışlandı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı olarak kaçak, ruhsatsız teknelerle gırgır, trol, algarna ile avcılık yapanlara, deniz patlıcanı veya midye gibi su ürünlerini illegal yollarla dalarak avlayanlara idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca gemiler dâhil tüm av araçlarına ve yakaladıkları ürünlere el konularak, tekneler ve av araçları kamu kurumları veya bilimsel kuruluşlara bağışlanırken, bağışlanamayanlar ise imha ediliyor.

Su Ürünleri Kanunu ve mevzuatlarına aykırılıktan idari yaptırım uygulanarak el konulan ruhsatsız balıkçı gemisi, mülkiyetinin kamuya geçirilmesinden sonra Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığına bağış yoluyla devredildi.

Devir teslim töreninde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Sahil Güvenlik Emniyet-4 Komutanı Mustafa Nizamoğlu ve beraberindekiler hazır bulundu. Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, geminin Marmaraereğlisi ilçesinde denizcilik hizmetlerinde kullanılarak, ilçe turizmine katkı sağlayacağını belirterek İl Müdürümüze teşekkürlerini iletti.

"Denetimler devam edecek"

İl Müdürümüz sayın Oktay Öcal, Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve İl Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, ruhsatsız avcılık yapan balıkçı gemisine uygulanan idari yaptırım çerçevesinde mülkiyeti kamuya geçirildikten sonra Marmaraereğlisi Belediyesine bağışlanan geminin tekrardan ülke ekonomisine kazandırıldığını, ruhsatsız teknelerle kaçak avcılığın cezalarının caydırıcı olduğunu, denetim faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, geminin Marmaraereğlisi Belediyesine hayırlı olması temennisiyle sözlerini noktaladı.