Ruhsatsız açılan kuyu jandarma ekiplerince kapatıldı

Aksaray’da tarım arazisine kaçak olarak açılan su kuyusu jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kapatıldı.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Ağzıkarahan köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım arazisinde sondaj kuyusu açıldığını fark etti. Tarım arazisine girerek incelemeler yapan jandarma ekipleri yapılan incelemelerde su kuyusunun kaçak olduğunu tespit etti. Yasal işlem başlatan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi olaya müdahale ederek sondaj faaliyeti durdurdu. Şahıs hakkında idari yaptırım kararı uygulanmak üzere tutanak tanzim edilerek, kaçak kuyu ilgili kurumlara iletildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, birçok canlıya ev sahipliği yapan ve özel çevre koruma bölgesinde yer alan Tuz Gölü havzasının ekolojik dengesini bozacak olumsuzlukların engellemesi ve yer altı sularının korunmasına yönelik çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.