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RTEÜ dünya balık faunası için yeni bir cins keşfetti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyeleri tarafından dünya balık faunası için yeni bir cins keşfedildi.

Çevre 19.08.2022, 19:53
RTEÜ dünya balık faunası için yeni bir cins keşfetti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyeleri tarafından dünya balık faunası için yeni bir cins keşfedildi.

RTEÜ’den yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Davut Turan liderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde Paracapoeta cinsine ait Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de 5 tür olan Paracapoeta anamisensis, Paracapoeta barroisi, Paracapoeta erhani, Paracapoeta mandica, Paracapoeta trutta ile dünya faunası için yeni bir cins olarak tanımlandı.

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