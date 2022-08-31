Romanya’daki Tuna Nehri’nde son yılların en düşük su seviyesi

Romanya’da Tuna Nehri’ndeki su seviyesi son yılların en düşük seviyesine düştü.

Avrupa, rekor kıran sıcakların yol açtığı kuraklıkla boğuşuyor. Aşırı sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi ve yağmur yağmaması sonucu nehir ve göllerin su seviyelerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Toplam 10 ülkeden geçen Tuna Nehri’nin su seviyesinde yaşanan düşüş, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Nehrin Romanya’nın Zimnicea köyünden geçen bölümünde su miktarı son yılların en düşük seviyesine düştü.

Yetkililer, geçtiğimiz günlerde bölgedeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemilerin, Bulgaristan-Romanya sınırında beklemesi gerektiğini bildirmişti.