Romanya’da 5.1 büyüklüğünde deprem

Romanya’nın Gura Teghii bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Romanya’nın güneydoğusu 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerel saatle 06.50’de Gura Teghii bölgesinde meydana gelen depremin derinliği 148 kilometre olarak ölçüldü. Başkent Bükreş’in 118 kilometre kuzeyinde kaydedilen deprem birçok bölgeden de hissedildi. Şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı açıklanmadı.

Öte yandan, 5.1 büyüklüğündeki deprem ülkede Ocak 2020’den beri yaşanan en şiddetli sarsıntı olarak kayıtlara geçti.