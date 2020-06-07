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Rögarda köpek kurtarma operasyonu

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE RÖGARDA MAHSUR KALAN SOKAK KÖPEĞİ KURTARILDI

Rögarda köpek kurtarma operasyonu

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE RÖGARDA MAHSUR KALAN SOKAK KÖPEĞİ KURTARILDI

07 Haziran 2020 Pazar 15:15
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Rögarda köpek kurtarma operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde girdiği rögarda mahsur kalan sokak köpeği ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Kozan’da termometreler 41 dereceği göstermesi ile sıcaktan bunalan sokak köpekleri çareyi kanal boyunda ve kanal gölgeliklerinde serinlemekte buldu. Saat 12.30 sularında Saimbeyli Caddesi kanal boyu mevkisinde serinlemek için rögara giren sokak köpeğini çevredeki esnaf fark etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Cankur ekipleri çareyi rögar kapaklarını kırmakta buldu. İş makinasıyla rögar kapakları kırıldı.

Kozan Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin desteği ile uzun uğraşlar sonrası kurtarılan köpek arkasına bakmadan koşup sulama kanalından kana kana su içti.

İtfaiye ekipleri kanal girişindeki bölmede 3 ayrı köpeğin daha olduğunu fark edildi. Köpekler çıkarıldı giriş kapatıldı. Kozan Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Veysel Görür ihbar üzerine geldiklerini belirterek, sıcaktan saklanırken mahsur kalan sokak köpeğini kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

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