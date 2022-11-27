Rize’nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Rize’de dün itibariyle soğuk hava hakim olmaya başladı. Rize’nin Hemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde ise gece saatlerinde başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Hemşin ilçesine bağlı Ortaköy ise beyaza büründü.