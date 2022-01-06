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Rize’nin İyidere ilçesinde sel afetinde zarar gören binaların yıkımına başlandı

Rize’nin İyidere ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan sel afetinde hasar gören binaların yıkımına başlandı.

Çevre 06.01.2022, 11:08
Rize’nin İyidere ilçesinde sel afetinde zarar gören binaların yıkımına başlandı

Rize’nin İyidere ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan sel afetinde hasar gören binaların yıkımına başlandı.

Rize’de 2021 yılı Temmuz ayında yaşanan sel afetinin ardından hasar gören binalar tespit edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararıyla dere yatağı üzerinde bulunan ve hasar gören yapıların yıkımları başlatılmıştı. Rize merkeze bağlı Muradiye beldesi, Çayeli İlçesi’ne bağlı Büyükköy Beldesi ve Güneysu ilçesinde gerçekleşen yıkım işlemlerinin ardından, Rize’nin İyidere ilçesinde de yıkım işlemlerine başlandı. Hak sahipleri ile anlaşmanın sağlandığı noktalarda boşaltılan binalar, görevliler tarafından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı.

Gerçekleşecek yıkımlarla ilgili bilgi veren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete “2021 Temmuz ayında ilimizde yaşanan sel felaketinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkımlara izin verilmişti. Bunları yıkmak tabii ki hiçbir zaman kolay olmuyor. Ama ilçemizde yapmış olduğumuz çalışmalarda vatandaşımızın da desteğiyle gün itibariyle hem dere yataklarının üzerinde bulunan yıkılması gereken binalar hem de ilçemizde bulunan İçişleri Bakanlığı talimatıyla metruk binaların yıkımına başlayacağız. Tabii bunları yaparken vatandaşımızın da iş ortaklığıyla onlara da destek sağlayarak yıkım maliyetini de belediye olarak üstlenerek vatandaşımıza destek sağlamaya çalıştık. İnşallah yıkımlar bittikten sonra ilçemizde devam eden dere ıslah çalışmalarımızla ilçemizin adına yakışır İyidere deresiyle beraber gerekli çalışmaları yaparak insanların sosyal olarak da kullanabileceği güzel alanlar oluşturacağız. Burada vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyeti yok. Yeni imar planları kullanılarak vatandaşlarımız asla mağdur olmayacak” dedi.

İyidere ilçesinde 1. etapta 11 dükkân ve 9 dairenin yıkılacağını belirten Belediye Başkanı Mete “An itibariyle birinci etapta almış olduğumuz kararda 11 tane dükkân ve 9 dairenin yıkımını inşallah bitirmiş olacağız. Yıkımı bu ay sonu içince bitirip 1 Şubat itibariyle Devlet Su İşleri (DSİ) müteahhidimize teslim edip ıslah çalışmalarımıza başlayıp bu alanı Ramazan Bayramı’na kadar inşallah bitirmek istiyoruz. Zaten bunun haricinde bir de meydan projesi var hemen derenin kenarında. İnşallah meydan projesine de başlayıp 2022’nin 2. çeyreğinde yani ağustos ayı sonunda bu alanı da vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Yaptıkları her işte vatandaşın rızasının önemli olduğuna değinen Mete “Bu yıkımlar kesinlikle temmuz ayında ilimizin yaşadığı afetten dolayı her ilçede bulunan dere yatakları üzerinde bulunan binaların yıkımıyla ilgili. Ama tabii ki burada kendi başımıza hareket etmedik. Vatandaşlarımızı da yanımıza alarak onların mal ve can kaybını kesinlikle sıfıra indirmek için hem o binalar hem dere yataklarındaki binalar ve ilçemizde zamanında yıkım kararları alınmış fakat bir türlü yıkılamamış İçişleri Bakanlığı’mızın üzerinde durduğu metruk binaları da içine ekleyerek komple bir proje inşa ettik. Burada hak sahibi olan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. 3 yıldır görevdeyim. Ay olarak 33. aydayım. 33 aydır aldığımız her kararda vatandaşımızın görüşü ve gönlü alınmıştır. Görevimizi vatandaşımızla beraber el ele birlikte yürütmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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