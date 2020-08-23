Rize’nin Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi
RİZE’NİN MERKEZE BAĞLI DAĞSU MAHALLESİNDE BİRBİRİNE BİTİŞİK İKİ APARTMAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI OLUŞAN HEYELAN TEHLİKESİ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
Rize’nin merkeze bağlı Dağsu mahallesinde birbirine bitişik iki apartman şiddetli yağış sonrası oluşan heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.
Birbirine bitişik biri 6, diğeri ise 5 katlı iki apartmanın 1. Katlarına arkadan gelen heyelanın evin içine girmesi nedeniyle bölgeye belediye ekipleri çağrıldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede iki apartmanın heyelan tehlikesi yaşaması nedeniyle boşaltılmasına karar verdi. 10 haneli 30 kişinin yaşadığı apartmandakiler polis ekipleri tarafından evlerinden çıkartılarak yakınlarının evlerine gönderildi.
Öte yandan Salarha’dan Rize şehir merkezine seyir halinde olan bir aracın üzenine heyelan gelmesi üzerine araç toprak altında kaldı. Sürücüsü son anda araçtan çıkmayı başarırken, İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi ekipleri il genelinde sel ve heyelanların ortaya çıkardığı olumsuzlukları gidermeye çalışıyor.
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