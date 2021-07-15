Rize’nin Çayeli ilçesinde selin bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Rize’de dün etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen selin tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı.

Rize’de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok köy ve ilçede heyelanlar meydana gelirken, köy ve grup yolları ulaşıma kapandı. Bazı evleri ve işyerlerini ise su bastı. Bazı araçların ise çamura gömülerek mahsur kaldığı görüldü.

Rize’de sel afetinden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Çayeli ilçesinin Büyükköy Köyü’nde de hasarın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Köyde grup yolunun birçok bölgesi heyelanlar nedeniyle kapanırken, bazı evlerin birinci katlarının molozla doldu. Bazı evler ise dün geceden itibaren boşaltılırken, sakinlerinin komşularında kaldığı belirtildi.

Dün gece hayat kurtardıklarını anlatan köy sakinlerinden Aydın Morgül, “Uzun bir gece geçirdik. Köyümüzde bazı komşularımız evlerini boşaltarak misafir edildiler. Korkumuzdan gece boyu uyuyamadık. Heyelan altında kalmaktan 4 kişiyi kurtardık. Bir baktık ki heyelan geliyor hemen heyelanın geleceği yerdeki üç, dört kişiyi çekip kurtardık" ifadelerini kullandı.

Giresun’dan Rize’ye çay toplamaya gelen işçilerde yaşadıkları mağduriyeti anlatan Abdullah Kuru ise "İşçi olarak geldiğimiz Çayeli’nde dün gece yaşanan afette biz de mağdur olduk. Evde kalamadık başka yerlerde kaldık. Sabaha kadar korku dolu anlar yaşadık. Şuanda arabamız mahsur kaldı ve kaldığımız eve de gidemiyoruz" açıklamasında bulundu.