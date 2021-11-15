Rize’nin Atık Su Projesi’nin temeli atıldı

Rize’nin 50 yıllık nüfusuna hitap edecek ve 20 Milyon Avro maliyeti olan Atık Su Projesi’nin bugün törenle temeli atıldı.

Yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 9’u ise Rize Belediyesi tarafından finanse edilen Rize Atık Su Projesi’nin temel atma töreni İslampaşa mahallesinde oluşturulan tören alanında gerçekleştirildi. Temel atma törenine AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, vali yardımcıları ve kurum amirlerinin yanı sıra belediye çalışanları katıldı.

Atık su projesinin temel atma programında konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, proje ile Rize’de 50 yıllık nüfusa hizmet verecek bir projenin hayata geçtiğini dile getirerek “Rize coğrafyasıyla birlikte dağınık da bir coğrafya. Özellikle bu proje bazında baktığımızda 250 bin nüfusa seslenecek bir proje. Böylesine dağınık bir coğrafyada bu projenin hayata geçmesi gerçekten çok önemli. Aslında dünya 19. yüzyıldan itibaren bir algı oluşturdu; insanların ihtiyaçları sınırsız, tabiattaki imkanlar sınırlı. Bu algı bizi hiç düşünmeden tabiata saldırmaya, kirletmeye ve sonrasında çözüm üretmek için geri dönüşler yapmaya sevk etti. Bugün hem küresel ısınmayı tartışırken hem çevre kirliğini, sıfır atıkları tartışırken bir taraftan da şunu insanlığa anlatmaya çalışıyoruz; sınırsız ihtiyaç diye bir kavram yok, insanların ihtiyaçları sınırlı olabilir. Kainatta da sınırlı imkanlar yok, eğer tekniği, bilimi ve israf düsturu içerisinde bakarsak aslında sınırsız imkanlar ve ihtiyaçları da var edebiliriz. Bütün girdiler çevreye duyarlı olduğunda tüm çıktılar da organik ve çevreye duyarlı oluyor. Bu düsturla baktığımız zaman geleceğe daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Onun için algının değişmesi lazım. İnsanlarımız iktisat çerçevesinde gayet de sınırlı ihtiyaçları olduğunu algılayabilirler, kainatta da sınırsız imkânların olduğunu var edebilirler. Bu projelere ben bu çerçevelerde bakıyorum ve dünyanın çevre duyarlılığına bu duygularla beraber bizim Rize’de yapılan proje olarak baktığımız zaman merkeze bağlı Alipaşa mahallesinden Bozukkale dediğimiz mahalleye kadar ki hatta 17 kilometrelik bir kolektör hattı yapmış olacağız. Akabinde İslampaşa dediğimiz bulunduğumuz mevkide de30 dönüm üzerinde bir ileri biyolojik arıtma ile beraber inşallah Rize’nin 250 bin nüfusuna seslenebilecek 2050 yıllarına kadar bizi idame edebilecek bir projenin adı Rize Atık Su Projesi. Bu proje bir iki dönem önce başlayan, yüklenici firmalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda 2023’te bitirilebilecek bir proje” dedi.

Projenin Rize kadar çevre illeri tarafından da önemli olduğunu dile getiren AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise “Atık su arıtma tesisi projesi Rizeli vatandaşlar açısından çok önemli. Komşu iller içinde hayata geçirilen güzel bir proje. Çünkü hem çevrenin korunmasında hem de vatandaşların korunmasında son derece önemli katkılar sağlayacak. Hem sağlık açısından hem çevrenin korunmasında, özellikle çevre çalışmalarında işe yarayacak bir proje. Erkenden çok olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Temel atma töreni konuşmaların ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla gerçekleşti.

Rize Atık Su Toplama Sistemi ile yaklaşık 16 km atık su kolektör hattı ve şebeke bağlantısı yapımı, 1,2 km yatay geçiş imalatı, 3,5 km terfi hattı, 3 yeni terfi istasyonu, yaklaşık 500 adet muayene bacası, 545 adet parsel bağlantısı ve terfi istasyonları için otomasyon sistemi yapım işi gerçekleştirilecek. Rize Atık Su Arıtma Tesisi projesiyle 2047 yılına göre günlük 30.403 metre küp ortalama debi ile, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleri, çamur kurutma üniteleri ve koku giderici üniteyi de içeren bir atık su arıtması hedefleniyor.