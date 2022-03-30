Rize’nin Ardeşen ilçesindeki heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda molozların altında kalan ahırda 3 hayvan telef olurken, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde yaşanan heyelanın boyutu havadan görüntülenince ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Elmalık Mahallesi Yarbaşı Mevkii, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapanırken bir ahır da tepeden kopan taş ve toprağın altında kalırken ahırda bulunan 3 büyük baş hayvan telef oldu. Olay yerine giden kolluk kuvvetleri tarafından bölge güvenlik çemberi altına alınırken, daha sonra bölgeye gelen Karayolları Rize İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yolun açılması için çalışma başlatıldı. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde yaşanan heyelanın boyutunu havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi