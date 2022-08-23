Rizeli akademisyenler dünya balık faunası için 5 yeni sazan cinsi keşfetti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) akademisyenleri tarafından dünya balık faunası için 5 yeni cins sazan balığı türü keşfedildi.

Profesör Doktor Davut Turan ve beraberindeki ekibi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sazan olarak bilinin balık türü olan Paracapoeta cinsine ait Türkiye, İran, Irak ve Suriye sınırları içerisinde Paracapoeta anamisensis, Paracapoeta barroisi, Paracapoeta erhani, Paracapoeta mandica, Paracapoeta trutta olmak üzere yeni 5 cins keşfederek dünya balık faunasına tanımlandı.

Daha önceden bulunan bir balığın farklı bir cinsini yaklaşık 18 senelik tecrübeleri sonucunda bulduklarını ifade eden Davut Turan, "Bu balık cinsi daha önceden Paracapoeta olarak tanımlanmıştı. Bizim keşfetmiş olduğumuz balıklar ise bu türün cinsinde olan balıklar. Biz daha önceden Paracapoeta’nın üzerinde çok çalıştık. Çalışmalar neticesinde de 5 farklı cins keşfettik. Bulduğumuz Paracapoeta’yı incelediğimizde bize farklı gelince genetik testi yapınca farklı bir cins olduğunu keşfetmiş olduk. Balıklarımızı incelerken genetiklerine de bakıyoruz. Diğer genetik çalışmalarında göz önünde bulunduruyoruz. Bu çalışmalar daha öncesinde de yapıldı. Bunlar yılların verdiği bir çalışmalar. 1 veya 2 sene de yapılan bir çalışma değil. 2006 yılından bu yana çalışıyoruz. 18 senelik bir tecrübe. balığın farklı olduğunu çalıştığımız sürede de fark ettik. Cins vermek biraz tecrübe istiyor. Kolay bir iş değil" ifadelerini kullandı.