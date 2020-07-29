Rize’deki Kentsel Dönüşüm için proje çalışmaları başladı

RİZE (İHA) – Rize şehir merkezinde bulunan 173 bin metrekarelik dolgu alanında deniz suyunun sebep olduğu korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması için düğmeye basılarak proje çalışmaları tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve 1. etabının Maliye Blokları’ndan başlayarak 23 dönümlük bir alanı kapsayacağını dile getiren Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Belediye bloklarında Kentsel Dönüşüm, Kurban Bayramı sonrasında vatandaşlara yazıların gitmesiyle başlayacak. Bu kadar uzamasının sebebi, biz öncelikle belediye olarak bu projeyi A’dan Z’ye incelemek istedik. ‘Altta aynı sayıda dükkan kalacak mı, üstte vatandaşlara istediği sayıda ofis verebilecek miyiz’ onları inceledik. ’TOKİ bunun projesini yaptı, bize yolladı’ şeklinde bir davranış içine girmedik. Her şeyi istatistiği ile rakamları ile mimarisi ile piyasa değeri ile her şeyi ile şekillendirdik. Yapılacak alan tamamıyla açık AVM şeklinde bir alan olacak” ifadelerini kullandı

Yeni yapılacak binalarda şuan dükkanların tapusuna dahil olmayan asma katında dahil edileceğini dile getiren Metin “Belediye blokları tapuda 50 metre dükkan varsa altta da bodrum artı zemin 100 metrekare yerim var. Yani asma katı yok. Şimdi yeni projede asma katıda dahil ediyoruz. Satarak değil kendi mülkiyetine ilave ediyoruz. Şimdi belediye bloklarıyla ilgili mülkiyetler artıyor. Burada vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Bakanın deyimi ile bu işlemler esnasında buradan başka bir yere taşınanlar olacak, taşınamayanlar olacak. Ama eğer 50 yıllık problemi bugün def etmeye çalışıyorsak bunun sıkıntılı bir tarafı olacak” dedi.

Yağlıtaş Mahallesi’ndeki iki farklı kamulaştırmayı açıkladı

Yolun sağındaki binaların metrekaresi 1200 liradan kamulaştırıldığı ve solundaki binaların 850 liradan kamulaştırıldığı için tepkilere neden olan ve bu nedenle gündeme gelen merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi’ndeki sorunu da gündeme alan Metin "850 lira verilecek yere 1200 lira verilirse bu adam itiraz eder" ifadelerini kullandı.

TOKİ’nin ilk olarak Yağlıtaş mahallesinden 210 dönümlük bir yeri kamulaştırmak istediğini fakat Rize Belediyesi’nin baskıları ile bu rakamın 250 döneme çıkartıldığını dile getiren Başkan Metin “250 metrekareden sonrasına zaten hiç bir müteahhitte girmez. Ayrıca rakamları da çok düşük yapmıştılar. 400 lira 500 lira konuşuyordu. Oralar Tarımsal Niteliği Korunacak (TNK) alanlardı. İmara açık olmayan alanlardı. 800 lira ile 1200 lira arasındaki farkı ise müteahhitlik yapanlar bilir, daha düzgünse veya orada kazı çalışması, hafriyat çalışması daha azsa, daha görünürse, daha havadar ise oralara yüzde 40 üzerinden pazarlık eder, daha çukurdaysa, daha farklıysa yüzde 35’ten, yüzde 30’dan pazarlık yapar. Burada da TOKİ yüzde 28’lerden toplamını yapıyordu, biz orayı 5 bölgeye ayırdık. Adaletsizlik olmasın istedik. 850 lira verilecek yere 1200 lira verilirse bu adam itiraz eder” şeklinde devam etti.