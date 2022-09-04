Rize’de yıldırımın düştüğü ağaç ikiye bölündü

Rize’de gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ikiye ayrıldı.

Olay, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji’nin uyarısının ardından dün gece Rize’de yer yer gök gürültülü yağış kısa süreli etkili oldu. Çayeli Yalı Mahallesi’nde gök gürültülü sağanak yağış sırasında Yusuf Yağcı’ya ait evin hemen önündeki ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı.