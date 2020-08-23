Rize’de şiddetli yağışın ardından dün gece tahliye edilen 2 bina havadan görüntülendi
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİ ETKİSİ ALTINA ALAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, DÜN AKŞAM SAATLERİNDE RİZE’DE DE SEL VE HEYELANLARA NEDEN OLDU
Doğu Karadeniz Bölgesi’ni etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, dün akşam saatlerinde Rize’de de sel ve heyelanlara neden oldu.
Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlarda merkeze bağlı Balsu mahallesinde evinin önündeki su giderini açmaya çalışan Mustafa İnce’nin üzerine duvar devrildi. İnce kendisini gören komşularının duvarı kırarak üzerine gelen toprağı boşaltmasıyla yaralı olarak çıkartıldı.
Yine Merkez’e bağlı Dağsu mahallesinde ise Salarha Beldesi’nden merkez istikametine giden seyir halindeki bir otomobilin üzeri heyelan nedeniyle toprak doldu. Sürücü toprak altında kalmaktan son anda kurtulurken aynı bölgedeki biri 5 diğeri 6 katlı bitişik bina arkasından gelen toprak bina duvarını yıkarak içeri doldu. İçerisi balçık dolan 10 haneli 2 bina polis ekiplerinin bölgeye gelerek bina sakinlerine çağrıda bulunmasıyla tahliye edildi.
Rize’nin Güneysu ilçesinde ise Başköy Köyünde 2 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
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