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Rize’de şiddetli yağış Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de etkili oldu

Rize’den bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de etkili oldu.

Çevre 13.08.2021, 20:26
Rize’de şiddetli yağış Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de etkili oldu

Rize’den bugün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de etkili oldu.

İlçe merkezinde bir çok yer yağmur suları nedeniyle göle dönerken, Çarşıbaşı mevkiindeki 7 dükkana su bastı. Rögarlar tıkanırken, vatandaşlar tıkalı rögarları kendi imkanları ile açmaya çalıştı. Vatandaşlar ve esnaf belediye ekiplerine her yağmurda yaşanan manzara nedeniyle tepki gösterdi.

İlçenin Yukarı Soğuksu mahallesinde de heyelanlar meydana gelirken, mahalle mezarlığındaki bazı mezarlar toprak kayması nedeniyle zarar gördü. Pazar-Hemşin karayolunda kopmalar ve heyelanlar meydana gelirken, ulaşımın bölgede şiddetli yağmur ve heyelanlar nedeniyle güçlükle sağlandığı bildirildi.
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