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Rize’de şiddetli sağanak etkili oldu
Rize il genelinde sağanak yağış etkili olurken, Pazar ilçesinde taşkınlar ve su baskınları meydana geldi.
Çevre 04.09.2022, 22:04
Rize il genelinde sağanak yağış etkili olurken, Pazar ilçesinde taşkınlar ve su baskınları meydana geldi.
Meteoroloji Müdürlüğünden dün yapılan uyarının ardından beklenen şiddetli sağanak yağış Rize’yi etkisi altına aldı. Birçok farklı bölgede ufak çapta toprak kaymalarının yaşandığı Rize’nin Pazar ilçesinde ise sağanak yağış akşam saatlerinde ev ve iş yerlerini su basmasına neden oldu. İş yeri sahipleri işletmelerine giren suyu dışarıya çıkarmaya çalışırken, Karadeniz sahil yolunu ise göle çeviren yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.
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