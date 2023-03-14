Rize’de ruhsatsız 1 restoran ve 11 bungalov yıkıldı

Rize’de ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak yapılan yapılar yıkılıyor.

Rize’nin Fındıklı ilçesi Yeniköy köyünde kaçak olarak yapıldığı tespit edilen 1 adet restoran ve 11 adet bungalov hakkında yıkım kararı alındı. Gerekli hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından, yapıların olduğu yerde gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkıldı.

Rize Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İl genelinde sürdürülen denetimlerde mevzuata aykırılığı görülen yapı ve eklentiler tutanakla tespit edilip, uyarı ve mühürlenmesi yapıldıktan sonra gerekli hukuki ve idari süreçler tamamlandığında yıkımları gerçekleştirilmektedir. Kaçak olarak nitelendirilen ve mevzuata aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında tutanak tutularak gerekli sürecin başlatılacağının ve diğer işlemler tamamlandığında bu yapıların yıkılacağının bilinmesini, vatandaşlarımızın kendilerini maddi ve manevi her türlü kayıptan korumak için bu yollara tevessül etmemelerini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.