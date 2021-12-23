Rize’de kar yağışı nedeniyle 283 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle 283 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayarak tüm şehri etki altına alan kar yağışı ulaşımı da aksatmaya başladı. Bar yağışı nedeniyle Merkez’de 50, Ardeşen’de 21, Çamlıhemşin’de 24, Çayeli’nde 54, Derepazarı’nda 8, Fındıklı’da 23, Güneysu’da 7, Hemşin’de 8, İkizdere’de 29, İyidere’de 7, Kalkandere’de 22, Pazar’da 30 olmak üzere 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 1 metreleri bulduğu kırsal alanda Rize Özel İdare ekipleri 73 kişilik personelle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.