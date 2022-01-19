Rize’de kar tatili yarın da devam edecek
Rize’de kar yağışı nedeniyle yarın için de okullarda eğitime ara verildi.
Rize’de kar yağışı nedeniyle yarın için de okullarda eğitime ara verildi.
Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmesinin kararının ardından Rize Valiliği, yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022- Perşembe) süre ile uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.