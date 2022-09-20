Avrupa Birliği’nin destekleriyle düzenlenen ’Sel-Taşkın Önlenmesi ve Orman Yangınları Risk Yönetimi Projesi’ çerçevesinde yağmurun başkenti ve sellerin en çok yaşandığı kent olan Rize’de afet tatbikatı yapıldı.

Avrupa Birliği’nin desteği ile beraber Batı Balkanlar ve Türkiye’de ‘Sel-Taşkın Önlenmesi ve Orman Yangınları Risk Yönetimi’ projesi çerçevesinde AFAD koordinesinde tatbikat gerçekleştirildi. İtalya, Slovenya, İsveç, Çekya, Romanya, Batı Balkanlar ve Türkiye yer aldığı projede AFAD Başkanlığı’na; Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, (DSI) ve Orman Genel Müdürlüğü eşlik etti. Rize İl AFAD Koordinasyon merkezinde gerçekleşen tatbikatta bütün kurumlar herhangi bir afet durumunda yapılacakları gerçeği aratmayacak şekilde uyguladı.

Tatbikatın Rize’de olmasının başlıca sebeplerinden birinin Rize’nin taşkın ve heyelan gerçeği ile sürekli yüz yüze olmasından kaynaklandığını ifade eden Rize AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı “İlimizin fazlaca yağış alması, heyelan ve taşkın olaylarının meydana gelmesi bu tatbikat için ilimizin seçilmesine neden olmuştur. İlimiz bu konuda tecrübeli. Tatbikattan ziyade biz gerçek olaylarla baş ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu tecrübemizden hem AFAD Başkanlığı nasıl uygulamalar yaptığımızı yabancı misafirlerimize göstermek istediler. Bunun için de ilimiz seçildi” dedi.

"İlimizde 9 bin 600 tane dere var. Bunlardan 3 bin 600 tanesi aktif"

Rize’de 3 bin 600’ü aktif olmak üzere toplamda 9 bin 600 dere olduğunu hatırlatan Avcı “İlimizde 9 bin 600 tane dere var. Bunlardan 3 bin 600 tanesi aktif, 6 bin tanesi kuru dere. Tabi bu kuru derelerde aşırı yağışlar sonrasında taşkınlara neden olabiliyor. Dolayısıyla ilimiz bu nedenle hassas durumda olabiliyor” şeklinde konuştu.

Afet Tatbikatı’na katılmak üzere Rize’ye gelen proje görevlisi Marta Giambelli ise AFAD’ın eylem planını yerinde incelemek için Rize’de oluklarını ifade ederek “Burada ki çalışma ekibi sahayı Rize olarak belirledi çünkü su baskını çalışma alanlarından biri. Dolayısıyla bu çerçevede Rize’de uygulama yapılıyor. Burada yapmak istediğimiz şey ise herhangi bir afet durumunda iletişimi test etmek. AFAD’ın hem ulusal planını hem de yerel planını yerinde incelmiş oluyoruz” diye konuştu.