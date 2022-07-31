Riyad’ı sel vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da etkili olan sağanak yağış sele neden olurken cadde ve sokaklar göle döndü.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Başkentteki birçok cadde ve sokak göle dönerken, araçlar sel sularında ilerlemekte zorlandı. Maddi hasarın meydana geldiği sellerde, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Yetkililer, vatandaşlardan sert hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi.