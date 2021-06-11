Riskli alan ilan edilen mahallede kepçenin dokunduğu ev yerle bir oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde riskli alan ilan edilen 482 yapının yer aldığı ve acil durumlarda itfaiye ve ambulansların girmekte zorlandığı Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesinde ilk yıkım gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan binada iş makinesinin dokunduğu alanların anında yıkılması ise dikkat çekti.

Kocaeil şehir merkezinde 126 bin 222 metrekare alanda yapılacak Türkiye’nin de en büyük kentsel dönüşüm çalışmaları arasında yer alan İzmit Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi. İzmit Cedit Mahallesi’nde 482 yapının bulunduğu alan Bakanlar Kurulunun kararı ile 2015 yılında riski alan ilan edildi. Kararın ardından başlayan kentsel dönüşüm sürecinde İzmit Belediyesi tarafından yapılması planlanan çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredildi. Bakanlık ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında, hak sahipleriyle anlaşma yapılan alanlarda ilk yıkım gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan binada iş makinesinin dokunduğu alanların anında yıkılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yangınlarda itfaiye ve ambulansların giremediği mahalle

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanı Sebahattin Yamak, “Cedit Mahallemize bin 105 konut yapılacak. Cedit bölgesinde hak sahibi vatandaş sayımız bin 541. Konut alma yeterliliği olan bin 105 hak sahibi göze alınarak yapılan proje ile konutlar buraya inşa edilecek. Burası topografyası ve coğrafyası yönünden aynı zamanda yapı stoku bakımından en eski mahallelerimizden bir tanesi. Olağanüstü durumlar ve afetlerde çok ciddi sıkıntıların yaşandığı, yangınlarda itfaiye ve ambulansların giremediği bir mahallemiz burası. Burası yeniden inşa edildiğinde inşallah burası sosyal donatıları, ulaşım ağları, yeşil alanlarıyla yaşanabilir, hayat konforu daha yüksek bir konut alanı inşa edeceğiz” dedi.

Hak sahiplerine 13 milyon ödeme yapıldı

Proje kapsamında hak sahiplerinin yüzde 36’sıyla anlaşma yaptıklarını belirten Yamak, “59 günde yüzde 36’lık bir rakama ulaştık. 230 vatandaşımıza 19 milyon TL beden anlaşması yaparak 13 milyonunu ödedik. Türkiye’de belki de eşi olmayan bir proje. Projenin yüzde 67’lik kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından sübvanse edilmektedir. Yani 100 liralık maliyetin 33 lirası vatandaştan alınmakta, geri kalan kısmının bakanlık be büyükşehir belediyemiz tarafından finanse edilmektedir” diye konuştu.

Dev kentsel dönüşümde bin 105 daire yapılacak

Proje kapsamında bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.