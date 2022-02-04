Rezerv konutlarda yeni alan ‘Kazlıçeşme Mahallesi’

Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarında ‘Rezerv Konutlar’ için Veliefendi İşçi Bloklarına sunulan takas imkânının ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Mahallesi Hacı Vehbi Camii ve Çevresini dönüşüm önceliği olan yeni bölge olarak açıkladı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Veliefendi İşçi Bloklarıyla başlayan takas görüşmeleri, Kazlıçeşme Mahallesi Hacı Vehbi Camii ve çevresindeki bölgeyle devam edeceğini açıkladı. Rezerv Konutların, Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarının lokomotifi olduğunu ifade eden Başkan Arısoy, Veliefendi İşçi Blokları’na sunulan takas teklifinin halen geçerli olduğunu belirtti.

Rezerv konutlarla Zeytinburnu’nda hızlı ve adil dönüşümün önü açıldı

Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin dönüşümü ve riskli yapı stokunun iyileştirilmesi çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda bir dönüm noktası olan Rezerv Konutlar, Zeytinburnu’nun merkezinde; Millet Bahçesi, Millet Camii, Kültür ve Sanat Merkezi, kamu binaları ve yaşam alanlarına komşu olarak inşa edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Zeytinburnu Belediyesi’nin kullanımına devredilen 260 Rezerv Konut, ilçe sakinleri için sürekli, hızlı ve adil bir dönüşümün önünü açtı.

Başkan Arısoy, “Kazlıçeşme Mahallesi’nde hissedarların birbiriyle mutabakatı aranmayacak”

Yürütülen çalışmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından takas teklifi için yeni bölge; Kazlıçeşme Mahallesi Hacı Vehbi Camii ve Çevresi olarak belirlendi.

3 bin 339 ada ve 20 parselde yaşı neredeyse 60 yıla uzanan yapı stoku hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Veliefendi İşçi Blokları’na sunduğumuz takas imkânını artık buradaki hak sahiplerine de sunacağız. Rezerv Konutlarımız için belirlediğimiz değerlerle bölgedeki binaların değerlerini komşularımızla paylaşacağız. Bu alan zaten tek parselden oluştuğu için hissedarların birbirleriyle mutabakatı aranmayacak. Yani Rezerv Konutlar ile takas edecek değerde mülkü olan komşularımız, kendi başlarına takas yapabilecek” dedi.

“Dönüşüm siyaset üstü bir iş, siyaset üstü bir konudur”

Başkan Arısoy, hak sahiplerinin TOKİ’nin sunduğu avantajlı ödeme kolaylıklarından faydalanabileceğini söyledi.

Dönüşümün hayati bir mesele olduğunun altını çizen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bizim bu hayati meseleye bakışımız bellidir. Bu iş siyaset üstü bir iş, siyaset üstü bir konudur. Hemşehrilerimizin talebiyle hayat bulan bütün projelerde, nihai ve temel hedefimiz aynı. Zeytinburnu’nu eğitim, spor, hizmet tesisleriyle, güvenli ve modern yerleşim alanlarıyla şehrin göz bebeği haline getirmek. Zeytinburnu Belediyesi olarak; süreci her zamanki gibi ciddiyet ve iyi niyetle yürüteceğiz. Umutluyuz, inşallah dönüşüm için önemli bir adım atmış olacağız. Zeytinburnu’muza, hepimize hayırlı olsun.”