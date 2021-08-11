Resifler Edremit Körfezinde balık çeşidini ve sayısını artıracak

Burhaniye ilçesinde sun’i resiflerin Edremit Körfezine atılmasına başlandı.

Bir bölümü öğrenciler ve veliler tarafından deniz canlılarının resimleri ile süslenen resiflerin yapımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi destek oldu. Yat Limanına getirilen resiflerin bir bölümüne, öğrenciler ve veliler tarafından deniz canlılarına ait resimler çizilirken, tekneye yüklenerek Pelitköy açıklarına atılmasına başlandı. İlk etapta 120 resif denize atıldı. Resifler sayesinde Edremit Körfezindeki balık çeşidi ve sayısının aratacağı kaydedildi.

Sun’i resif hayâlinin gerçekleştiğini anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, “2015 yılında başlayan sun’i resif hayalimizde 2021 yılı itibarıyla sona gelinmiş oluyor. Proje ortaklarımız olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile birlikte sun’i resif projemizde hazırladığımız resifleri denizle buluşturduk. Su altı deniz varlıklarını, balık canlığını hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Dalış turizminin hareketlenmesini hedefliyoruz. Böylece denizlerimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Varol da, “Mustafa Aysel başkanımızla beraber 2015 yılından beri bu proje üstünde çalışıyoruz. 2020 yılı sonu itibarıyla da Tarım Bakanlığımızdan izin alarak Edremit Körfezine ve Burhaniye’mize resif projesi başlattık. Bu günden itibaren de resiflerimizi denizle buluşturuyoruz. Denizimize, memleketimize ve deniz altına hayat kazandırıyoruz. Özellikle çocuklarımıza, geleceğimize, balığın denizin canlılığının nasıl olduğunu göstermek istiyoruz. Şu günlerde denizlerimizde ve özellikle Marmara denizinde olan yoğunluğun, pisliğin gündemde olduğu zamanda biz körfezimizin temiz kalması ve daha çok balık popülasyonunun canlı olması için çalışıyoruz. Bununla ilgili Ticaret Odasının birçok çalışması var. İnşallah bu ilk adımımız. Daha sonra bunları daha da artırarak, üzerine koyarak devam edeceğiz. Memleketimize bir hatıra bırakacağız” şeklinde konuştu.