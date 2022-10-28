Renk cümbüşünün yaşandığı Paşabahçe’de sonbahar sessizliği

Sivas merkeze yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı adeta görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında Sivaslılar tarafından yoğun ilgi gören mesire alanı sonbaharın gelişiyle birlikte cıvıltısının yerini sessizliğe bıraktı. Bugünlerde sonbaharın bütün renklerinin barındığı ve ağaçların yapraklarının kuruyup savrulduğu mesire alana gelen vatandaşlar manzaranın tadını çıkarıyor.

“Her mevsim farklı bir güzel”

Paşabahçe mesire alanına gezmek için gelen Ekrem Temiz, her mevsimde ayrı bir güzellik olduğunu söyleyerek, “Sonbaharın güzelliklerini görebilmek için çocuklarla Paşabahçe’ye geldik. Çok güzel manzaralar var. Ağaçlar rengarenk olmuş. Genelde sarı ve yeşil tonları hakimiyetini sürdürüyor. Paşabahçe her mevsimde farklı bir güzel. Yazın yemyeşil, kışın bembeyaz, sonbaharda ise farklı renk tonlarına bürünüyor. İstanbul’dan gelenlerin ve Almancıların gitmesiyle birlikte burası tamamen boş kalmış. Sivaslılarda hafta sonu olmadığı için gelmemiş. Kimsenin olmaması bize yaradı. Burayı bu kadar sakin görebilmek bizim için güzel oldu. Çocuklarımıza anı biriktiriyoruz. Akasya ağacının tohumunu ve düşen yapraklarının dönerek indiklerini gördüler” şeklinde konuştu.

Öte yandan, çocuklarıyla gezip hatıra fotoğrafları çekildiklerini söyleyen Tuğba Temiz, “Sonbahar bana hem hüznü hemde sevinci hatırlatıyor. Buraların yeşil olması beni daha mutlu kılıyor fakat şuanda renklerin farklı tonlarda olması ise hüzünle buluşturuyor. Çocuklarımızla gezip hatıra fotoğraflar çekildik. Bizim güzel güzel bir gün oldu” dedi.