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Rengarenk çiçekler sonbaharı karşıladı

Yaz aylarında doğayı süsleyen rengarenk çiçekler, sonbahar ayını renk cümbüşü ile karşıladı.

Çevre 14.09.2022, 13:26
Rengarenk çiçekler sonbaharı karşıladı

Yaz aylarında doğayı süsleyen rengarenk çiçekler, sonbahar ayını renk cümbüşü ile karşıladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkarak doğaya hayat veren birbirinden güzel çiçekler, kış mevsimi öncesi doğaya veda etmeden önce sonbahar mevsimini birbirinden güzel renkleri ve manzarasıyla karşıladı. Güneşten aldığı ışıklarla ortaya çıkan manzarasıyla çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

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