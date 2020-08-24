Rahatsızlanan caretta caretta için seferber oldular
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE BİR KOYDA RAHATSIZLANMIŞ VAZİYETTE GÖRÜLEN CARETTA CARETTA İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU. DUYARLI VATANDAŞLARIN KENDİ YÖNTEMLERİ İLE DENİZ KENARINDA MUHAFAZA ALTINA ALDIKLARI YARALI CARETTA CARETTA BÖLGEYE GELEN JANDARMA VE BAKIM MERKEZİ EKİPLERİNCE BAKIM MERKEZİNE KALDIRILIP TEDAVİYE ALINDI.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir koyda rahatsızlanmış vaziyette görülen caretta caretta için ekipler seferber oldu. Duyarlı vatandaşların kendi yöntemleri ile deniz kenarında muhafaza altına aldıkları yaralı caretta caretta bölgeye gelen jandarma ve bakım merkezi ekiplerince bakım merkezine kaldırılıp tedaviye alındı.
Tatil için Marmaris Cennet Adası Yalancıboğaz’a gelen bir grup turist sahile yakın bir bölgede bitkin vaziyette yüzmeye çalışan caretta carettayı görünce, yaralı hayvanı incelemeye aldılar. Kaçacak mecali bulunmayan ve zor yüzen hayvan için deniz kıyısında suların içinde taştan bir barınak yapan vatandaşlar durumu jandarma ve Dalyan’da bulunan Carettacaretta Tedavi ve Rehabilatsyon Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ve bakım-rehabilitasyon merkezi görevlileri yaralı deniz kaplumbağası üzerinde yaptıkları incelemede hayvanın olta yuttuğunu belirledi. Özel havuza konularak Dalyan’da bulunan bakım ve rehabilitasyon merkezine kaldırılan yaralı caretta caretta tedavi altına alındı.
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