Radikal Okulları öğrencileri Dünya Su Günü’nde fidan dikti

İzmir’de Radikal Eğitim Kurumları Bornova Radikal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle fidan dikimi gerçekleştirdi. Bu sayede öğrenciler tarafından Radikal Ormanı da kurulmuş oldu.

İzmir’in Bornova ilçesi Çiçekliköy’de Bornova Belediyesi’nin de katkılarıyla Radikal Eğitim Kurumları Bornova Radikal Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Suyun hayata can vermesinin bilincinde olan öğrenciler, doğaya ve geleceğe katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen fidan dikimine yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler; fidanların ağaca, ağaçların ormana dönüşmesi bilinci ile doğaya yatırımın insana yatırım olduğunu da kavrayarak, gelişimde model alarak öğrenme metodu ile hareket edip, toprağa dokunmanın ve ona can suyu olmanın deneyimiyle doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardılar. Dikilen fidanlar sayesinde öğrenciler tarafından Radikal Ormanı da kurulmuş oldu.