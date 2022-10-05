Pütürge’de 3.5 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Pütürge ilçesinde saat 07.02’de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Pütürge ve çevresinde hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar oluşmadı. Sarsıntının ardından saat 07.15’te 2.4, saat 08.30’da da 2.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.