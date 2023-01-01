Zonguldak’ta etkili olan pus, güneşle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminde yapraklarını döken ağaçlar, pus ve güneşle birlikte kartpostallık bir manzara oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde oluşan pus, dron ile havadan görüntülendi. Puslu havaya havaların soğumasıyla birlikte yanan sobaların dumanları da eklendi.