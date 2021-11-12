Pursaklar geleceğe nefes oluyor

Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Pursaklar Yuva Mahallesinde 1111 fidan toprakla buluştu.

Türkiye’deki orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla başlatılan “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” kampanyası kapsamında Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçe halkı ile birlikte, fidanları toprakla buluşturdu.

Pursaklar’ın Yuva Mahallesinde 1111 fidanın toprakla buluştuğu etkinlik kapsamında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, belediye başkan yardımcıları, Nezaket Okulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

‘‘Bugün diktiğimiz fidanlar çocuklarımız ve torunlarımıza nefes olacak’’

İlçe genelinde 1111 fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Bugün diktiğimiz fidanlar çocuklarımız ve torunlarımıza nefes olacak. Sağlıklı, yaşanabilecek bir çevre için her bireyin mutlaka fidan dikmesi gerekiyor. Dikimini gerçekleştirdiğimiz ağaçlarımıza tüm vatandaşlarımızın gözü gibi bakacağına inanıyorum. Bu vesileyle fidan dikme etkinliğine yoğun katılım sağlayan tüm hemşerilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.