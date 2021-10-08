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Pursaklar Belediyesi sahipsiz kedilere sıcak bir yuva arıyor

Pursaklar’da sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda hayatlarını sürdürmeleri için büyük çaba sarf eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sevimli dostlara kucak açmak isteyen hayvanseverleri kedi evine beklediklerini söyledi.

Çevre 08.10.2021, 11:50
Pursaklar Belediyesi sahipsiz kedilere sıcak bir yuva arıyor

Pursaklar’da sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda hayatlarını sürdürmeleri için büyük çaba sarf eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sevimli dostlara kucak açmak isteyen hayvanseverleri kedi evine beklediklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Pursaklar Belediyesi, sahipsiz köpek ve kedileri sıcak yuvalara ve sevgi dolu ailelere kavuşturmak amacıyla sahiplendirme faaliyetlerine devam ediyor. Her canlının sıcak bir yuvayı hak ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi veteriner hekimlerince geçtiğimiz günlerde ilçede olumsuz şartlarda yaşayan ve koruma altına alınan sevimli dostları hayvansever vatandaşların sahiplenmesi için çağrıda bulundu.

Sıcak yuvalarının kapılarını sadık bir dosta açmak isteyen hayvanseverleri kedi evine beklediklerini belirten Başkan Çetin, "Burada hayvanlara çok iyi bakılıyor. Ancak onların sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Sahiplenilmeyi bekleyen çok güzel yavrular var.

Onlara sıcak bir yuva verebilecek hayvanseverleri kedi evimize bekliyoruz" dedi.

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