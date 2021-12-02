Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan: “Asgari ücretin yüzde 50 zam yapılarak 4 bin 235 TL seviyesine getirilmesi lazım”
Pülümür’e yılın ilk karı yağdı
Tunceli’nin Pülümür ilçesine yılın ilk karı yağdı.
Çevre 02.12.2021, 12:04
Tunceli’nin Pülümür ilçesine yılın ilk karı yağdı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Tunceli’nin Pülümür ilçesine yılın ilk karı yağdı. Kar yağışıyla beraber kent merkezi ve tepeler beyaza büründüğü. Yüksek kesimlerde yaklaşık 15 santimi bulan karla beraber ekipler, anayol ve köy yolarında temizle çalışması yürüttü.